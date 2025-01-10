Los Angeles’ta Yangınlarla Mücadele İçin Ulusal Muhafızlar Görevlendirildi

Los Angeles'ta devam eden yangınlarla mücadele için yaklaşık 400 ulusal muhafız görevlendirildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 03:30
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 03:30
Los Angeles’ta Yangınlarla Mücadele İçin Ulusal Muhafızlar Görevlendirildi

Los Angeles’taki Yangınlarla Mücadele İçin Ulusal Muhafızlar Destek İçin Geliyor

ABD'nin Los Angeles kentindeki yangınlar sürerken, California eyaletine bağlı ulusal muhafızlar yangınla mücadele için görevlendirildi. Los Angeles Şerifi Robert Luna, kentteki yangınlarla ilgili düzenlediği basın toplantısında önemli bilgileri paylaştı.

Görev Başlıyor

Luna, yaklaşık 400 ulusal muhafızın yangınlarla mücadelede yer almak üzere Los Angeles’a yönlendirildiğini ve bu gece itibarıyla belirlenen bölgelerde görev alacaklarını açıkladı. Ulusal muhafızların, yangınla mücadele operasyonları sırasında altyapı, trafik kontrolü ve çeşitli kurtarma operasyonları gibi alanlarda faaliyet göstereceğini belirtirken, bu takviyenin mücadele güçlerini önemli ölçüde artıracağını vurguladı.

Ölü Sayısı Endişe Veriyor

Ayrıca, toplantıda şerif Luna, kendi bölgelerinde şu ana dek 5 kişinin hayatını kaybettiğini teyit ettiklerini belirtti. Ancak, bu sayının artma ihtimalinin olduğunu ifade ederek, endişelerini dile getirdi.

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