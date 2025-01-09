Los Angeles'taki Orman Yangınlarında Endişe Verici Ölü Sayısı Artışı Bekleniyor

Los Angeles'ta devam eden orman yangınlarında ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor. 180 bin kişi için tahliye emri verildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 23:22
Los Angeles'taki Orman Yangınlarında Endişe Verici Ölü Sayısı Artışı Bekleniyor

Los Angeles'taki Yangınlar Kriz Yarattı

Los Angeles County Şerifi Robert Luna, California'nın Los Angeles kentindeki orman yangınları nedeniyle ölü sayısının artabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Yangınlar rüzgarın etkisiyle yayılırken, 180 bin kişi için tahliye emri ve yaklaşık 200 bin kişi için tahliye uyarısı yapılmış durumda.

Endişe Verici Açıklamalar

Yetkililer, 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarla ilgili olarak son durumu açıklarken, ölü sayısının tam olarak bilinmediğini vurguladılar. Luna, krizin devam ettiğini ve “ölü sayısının artacağını düşünüyorum” dedi. Yangınların yarattığı yıkımın büyüklüğüne işaret eden Luna, bazı bölgelerin “sanki bomba atılmış gibi göründüğünü” söyledi.

Tahliye Uyarıları ve Yıkım

Los Angeles County'deki tahliye emirlerine uyulmasının önemine dikkat çeken Luna, “Tahliyesi istenen sakinlerin uyarılara riayet etmesi çok önemli” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bazı tahliye bölgelerinde yağma gibi suçlardan dolayı en az 20 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Yıkıma Neden Olan Şiddetli Rüzgarlar

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, şehir yönetiminin yangınlarla başa çıkmada yeterince hazırlıklı olmayışı yönündeki eleştirileri kabul ederek, “Benzeri görülmemiş rüzgarlar, yıkımın bu kadar kötü olmasının ana nedeni” şeklinde konuştu. Yangınların kontrol altına alınması amacıyla özellikle Palisades bölgesinde mücadelelerine devam ettiklerini belirten Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley, “Bu olay, Los Angeles tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden biri” dedi.

Yangınlar ve Etkileri

Yangınlar 27 bin dönümden fazla alanı kül ederken, 2 bin eve kadar zarar verdi. Yangınların Hollywood bölgesine de sıçramasıyla birlikte, birçok ünlü ismin evini kaybettiği bildirildi. Ayrıca, yangınlar nedeniyle ilgili tüm okulların tatil edildiği ve vatandaşların suyu kaynatarak içmeleri konusunda uyarıldığı da belirtildi.

Yetkililer, yangınlarla ilgili olarak kundaklama soruşturmalarının sürdüğünü ifade ettiler. “Palisades yangınına dair dört gözle beklenen cevapların bulunmasını umuyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdılar.

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