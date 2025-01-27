Los Angeles'taki Yangın Bölgesinde Çamur Seline Dikkat: Toksik Kül Akıntısı Riski

Los Angeles'ta, yangınların ardından etkili olan yağmur, bölgede çamur seline yol açtığına dair uyarılar yapıldı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nden (NWS) meteorolog Joe Sirard, bu durumu değerlendirerek çamur sellerinin, yangın sonrası kalan molozların taşınmasına ve toksik kül akıntısına neden olabileceğini belirtti.

Sirard, yağışların yangın söndürme çalışmalarını olumlu etkileyip etkilemediğini sorgularken, az miktardaki yağışın dahi çamur seli riskini artırabileceğini vurguladı. Bu durumda, öncelikle yangın bölgesindeki güvenliğin sağlanması adına dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Los Angeles'taki Yangınların Boyutu

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta başlayan yangınlar, Pacific Palisades bölgesinde ortaya çıkmış ve kısa sürede Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgelerine kadar yayılmıştır. Bu yangınlar sonucunda 28 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce dönüm alan kül olmuştur.

Yangınlar sonrası oluşan ekonomik kaybın ise 250 ila 275 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilirken, Castaic Gölü çevresinde 23 Ocak'ta çıkan yeni bir yangın, 4 bin hektardan daha geniş bir alana yayıldı.

Yetkililer, bu zorlu süreçte halkı bilgilendirmeye ve güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri almaya devam etmektedir.