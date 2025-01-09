Los Angeles'taki Yangınlara İtfaiyeden Küçük Su Çantası Taktikleri

Los Angeles'taki Yangınların Ardındaki İtfaiye Stratejisi

ABD'nin Los Angeles kentinde süregelen yangınlar, kamuoyunun dikkatini çekerken, itfaiyenin bu yangınlara müdahale etmek için küçük su taşıma çantalarını kullanması büyük bir tartışma konusu haline geldi.

California eyaletinin Los Angeles ve çevresindeki yangınlar hızla yayılmaya devam ediyor. Los Angeles İtfaiyesi, özellikle küçük yangınlar için hızlı ve pratik bir yaklaşım benimsediklerini belirtmekte. Ancak, bu müdahaleler sosyal medyada tepki topladı.

Eleştiriler Sosyal Medyada Gündem Oldu

İlk olarak, Amerikalı gazeteci Collin Rugg tarafından X hesabında paylaşılan görüntüler, kamuya yansıdı. Rugg, "Los Angeles itfaiyesi yangınları söndürmek için çanta kullanmaya başvurdu. Los Angeles, dünyanın en zengin ülkesinin 2. büyük kenti ve itfaiye, yangınlara kadın çantalarıyla müdahale ediyor." şeklinde eleştirel bir ifade kullandı.

Rugg'un paylaşımı, birçok kullanıcının dikkatini çekti. Bazı kullanıcılar, kullanılan su taşıyıcı aparatın "kadın çantası" olmadığını savunsa da, genel yorumlarda Los Angeles İtfaiyesi'nin yangın stratejilerinin daha profesyonel bir düzeye çıkarılması gerektiği ifade edildi.

Demokrat Yönetime Eleştiriler

Yorumlar arasında, kentin Demokrat yönetimi'ne yönelik sert eleştiriler de gündeme geldi. Kullanıcılar, itfaiye ekiplerinin daha iyi yangın söndürme ekipmanlarına sahip olması gerektiğini savundu.

Yangınların Acı Sonuçları

Los Angeles'ta yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde süregelen orman yangınının 6 farklı bölgede devam ettiğini ve bu olayda şimdiye kadar 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yangın, kentin tarihindeki en yıkıcı olaylardan biri olarak değerlendiriliyor ve şu ana kadar yaklaşık 2 bin evin tamamen yandığı bilgisi verildi.

Ayrıca, yangının tanınmış isimlerin yaşadığı Hollywood bölgesine de sıçradığı ve Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi ünlülerin de evlerini kaybettiği bildirildi. Yangın nedeniyle bölgede tüm okulların tatil edildiği belirtildi.