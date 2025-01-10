Los Angeles'taki Yangınlarda Kundaklama Şüphesi: Bir Kişi Gözaltında

Los Angeles'taki yangınlarla ilgili kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı, olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:11
Los Angeles'taki Yangınlarda Kundaklama Şüphesi: Bir Kişi Gözaltında

Los Angeles'taki Yangınlarda Kundaklama Şüphesi

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde süren yangınlar, yeni bölgelere sıçrarken, kundaklama iddiaları ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. Yangınların etkisini artırması sonucu, emniyet yetkilileri, West Valley bölgesinde yangının yakınlarında tutukladıkları kimliği henüz açıklanmayan kişinin, ateş yakmaya çalıştığını iddia eden çevre sakinleri tarafından şüpheyle karşılandığını bildirdi.

Yangınlarla ilgili araştırmalar devam ederken, yetkililer, gözaltındaki kişinin bölgedeki diğer yangınlarla olası bağlantılarını da inceliyor. Los Angeles'ta, lüks mahallelerden birinde meydana gelen orman yangınında ise şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Yangından etkilenenler için aktif tahliye emri hala yürürlükte; yaklaşık 180 bin kişi acil tahliye durumundayken, 200 bin kişi için tahliye uyarısı yapıldı.

Diğer Gözaltılar ve Olaylar

Emniyet yetkilileri, dün Woodland Hills bölgesinde de yangın çıkarmaya çalıştığından şüphelenilen başka bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Ayrıca, Bölge Şerifi Ofisi, sosyal medya hesaplarından yağmacılıkla ilgili olarak da 3 kişinin tutuklandığını duyurdu.

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