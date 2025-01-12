Los Angeles'taki Yangınlarda Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

Yangınlarda Can Kaybı Artıyor

ABD’nin Los Angeles kenti ve çevresinde devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi. Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu tarafından yapılan son açıklamada, yangınların etkisiyle can kaybının artmaya devam ettiği belirtildi.

Eaton ve Palisades Bölgeleri Etkili

Yapılan açıklamada, özellikle Eaton bölgesinde meydana gelen yangınlarda 11 kişinin, Palisades bölgesindeki yangında ise 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Yangınlar, 7 Ocak akşamı şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayıldı.

Geniş Bir Alan Zarar Gördü

Şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alanın kül olduğu yangınlar sonucunda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi. Bu durum, bölgedeki yerleşim alanları ve altyapı üzerinde ciddi bir etki yarattı.