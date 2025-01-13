Los Angeles'taki Yangınlarda Ölü Sayısı 24'e Ulaştı

Yangınlarda Can Kaybı Artıyor

ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınların bilançosu giderek ağırlaşıyor. Son gelen bilgilere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Hayatını Kaybedenler ve Kayıplar

Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu, yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısında bir artış olduğunu doğruladı. Yangında Eaton bölgesinde 16 ve Palisades bölgesinde 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, 16 kişiden hala haber alınamadığı ve bu sayının artabileceğine dikkat çekiliyor.

Tahliye ve Barınma Durumu

Yangınlar nedeniyle yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi. Tahliye edilenler arasında 700'den fazla bölge sakini, güvenli barınma alanlarına yerleştirildi.

Kayıp İhbar Merkezleri Kuruldu

Yetkililer, kayıp ihbarında bulunulabilmesi için özel merkezlerin kurulduğunu ve tahliye edilenlerin, evlerinin hasar tespitini yapabilecekleri çevrim içi veri tabanının oluşturulduğunu duyurdu.

Rüzgar Tehlikesi Sürüyor

Ulusal Meteoroloji Servisi yetkilileri, yangını daha da şiddetlendirebilecek rüzgarların 15 Ocak'a kadar etkili olabileceği uyarısında bulundu.