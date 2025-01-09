Los Angeles Yangınına Sınırlı Hava Müdahalesi: 6 Uçak ve 12 Helikopterle Savaş Devam Ediyor

Los Angeles'ta meydana gelen büyük yangına sadece 6 uçak ve 12 helikopterle müdahale ediliyor. Yangın, 5 can aldı ve çok sayıda ev zarar gördü.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 22:54
Los Angeles Yangınına Sınırlı Hava Müdahalesi: 6 Uçak ve 12 Helikopterle Savaş Devam Ediyor

Los Angeles'taki Yangın: Hava Müdahalesi Yetersiz

ABD'nin California eyaletinde, Los Angeles kentinin en yıkıcı yangını sürerken, alevlere yalnızca 6 uçak ve 12 helikopter ile müdahale edildiği bildirildi. Los Angeles İtfaiye Departmanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, eyalet dışından ve federal hükümetten gelen desteklerle birlikte toplam 12 helikopter ve 6 uçakla yangın söndürme faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Yangına müdahale eden hava araçlarından birinin Kanada'dan geldiği kaydedildi.

Yangın, Kent Tarihinin En Yıkıcı Olayı

ABD basını, Los Angeles'taki yangının, kentin tarihindeki en büyük felaketlerden biri olduğunu vurguluyor. Yangınlar sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti ve yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde başlayan orman yangınının 6 bölgede devam ettiğini açıkladı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından biriyle karşı karşıya olunduğunu, yaklaşık 2 bin evin kullanılamaz hale geldiğini aktardı. Eyalet yetkilileri, yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verirken, yangının Hollywood bölgesine de sıçradığı ve ünlü isimlerin evlerini kaybettiği bildirildi.

Yangın nedeniyle bölgedeki tüm okulların tatil edildiği duyurulurken, insanların güvenliği için çalışmaların hızla devam ettiği ifade edildi.

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