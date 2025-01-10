Los Angeles Yangınları 5 Binden Fazla Yapıyı Vurdu

Los Angeles'taki yangınlarda 5 binden fazla yapının hasar gördüğü ve tahliyelerin devam ettiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 03:59
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 03:59
Los Angeles Yangınları 5 Binden Fazla Yapıyı Vurdu

ABD'nin California eyaleti Los Angeles şehrinde devam eden yangınlar büyük bir felaket halini almış durumda. İlgili yetkililer, yangınların 5 binden fazla yapıya zarar verdiğini veya bu yapıların tamamen kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Gün içinde düzenlenen ikinci basın toplantısında konuşan Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, Eaton bölgesindeki yangının yaklaşık 14 bin dönüm alana yayıldığını ve şu ana kadar kontrol altına alınma oranının sıfır olduğunu bildirdi. Marrone, "Yangında 5 binden fazla yapının hasar gördüğünü veya tamamen kullanılamaz hale geldiğini teyit edebiliriz." dedi.

Yangınların çıkış sebebi hala araştırılmakta. Eğer yangınların kundaklama sonucu çıktığı anlaşılırsa, bu durumdan kaynaklanan ölümlerin cinayet olarak soruşturulacağı ifade edildi.

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, Palisades ve Eaton bölgelerindeki yangınlar için California Ulusal Muhafızları'ndan yardım istediklerini belirterek, silahlı güçlerin bu akşamdan itibaren sahaya inerek trafik kontrolü ve kritik altyapı güvenliği sağlayacaklarını açıkladı.

Luna, ayrıca belirli bölgelerde, bugün yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Pasadena Belediye Başkanı Victor Gordo, tahliye emri altındaki sakinlerden yetkililerden bilgi gelene kadar evlerine dönmemeleri gerektiğini vurguladı. Gordo, "İnsanların bu bölgelere geri dönmeye başladığını görüyoruz. Tahliye emirlerinin kaldırıldığını resmi olarak duyana kadar bu bölgelerden uzak durun." şeklinde uyarıda bulundu.

Los Angeles bölgesi genelinde yaklaşık 180 bin kişi için hala aktif tahliye emri, 200 bin kişi için ise tahliye uyarısı bulunuyor.

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