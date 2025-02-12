Los Angeles Yangınları Sonrası FAIR Planı'na 1 Milyar Dolar Ek Bütçe

Los Angeles Yangınları Sonrası Sigorta Planına Destek

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde meydana gelen ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangınların ardından, Sigorta İhtiyaçlarına Adil Erişim (FAIR) Planı'na 1 milyar dolarlık ek bütçe ayrıldı.

FAIR Planı'nın İşleyişi

California eyaleti Sigorta Departmanı, yangınlar sonrası FAIR Planı ile ilgili açıklamada bulundu. Buna göre, özel sigortaya erişimi olmayan bireylere hizmet veren bu plan, eyaletteki özel sigorta şirketlerinden 1 milyar dolarlık ek bütçe almasına olanak tanıyacak.

FAIR Planı, özel sigorta şirketlerinin ödeme yaptığı bir havuz işlevi görmekte ve güvenceye sahip olamayan kişilere hizmet sağlamaktadır.

Geçici Çözüm Sunuluyor

Yangınlardan etkilenen ev sahiplerine, kalıcı sigorta teminatı bulana kadar geçici çözümler sunan bu plan, son dönemlerde büyük yangınlardan kaynaklanan artmış talep doğrultusunda daha fazla kişiye ulaşma çaba içerisine girmiştir.

Yangınların Detayları

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangınları, Eaton, Hurst, Sunset ve Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla yayıldı. Yangınlar neticesinde hayatını kaybeden 29 kişinin yanı sıra, binlerce dönüm alanın kül olduğu ve toplam hasarın ise 250 ila 275 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir.