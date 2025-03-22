Lösemili Çocuklar ve Aileleri, LÖSEV İftarında Bir Araya Geldi

LÖSEV, lösemili çocuklar ve ailelerine özel iftar programı düzenledi, birlik ve dayanışma vurgulandı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 21:46
Lösemili Çocuklar ve Aileleri, LÖSEV İftarında Bir Araya Geldi

LÖSEV'den Lösemili Çocuklara Özel İftar

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemili çocuklar ve aileleri için anlam dolu bir iftar programı düzenledi. Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, lösemi ve farklı kanser türleriyle mücadele eden çocuklar, aileleri, kanseri yenmiş kişiler ve fedakar bağışçılar bir araya geldi.

Birlik ve Beraberliğin Önemi

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, yaklaşık 400 lösemili çocuğun ve ailesinin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel iftar programında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ramazan ayının önemine değinen Ünver, bu özel zamanın dayanışma ve paylaşma için bir fırsat sunduğunu söyledi. Ayrıca, çeşitli illerde yüzlerce aileyle iftar yaptıklarını belirtti.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemili çocuklar ve aileleri için iftar...

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenledi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemili çocuklar ve aileleri için iftar...

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenledi.

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