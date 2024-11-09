Lösemiyi Yenen Çocuklardan Umut Elçisi Olma Ağı

Van'da Lösemiyi Yenen Gençlerden Umut Verici Ziyaretler

Van'da löseminin üstesinden gelerek hayata dönen Şehriban Taştan ve Merve Demirtaş, tedavi süreci devam eden çocukları ziyaret ederek onlara moral kaynağı oluyor.

9. sınıf öğrencisi Şehriban Taştan ve 10. sınıf öğrencisi Merve Demirtaş, iki yıl önce halsizlik, eklem ağrıları ve burun kanaması şikayetleri ile başvurdukları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde lösemi teşhisi aldı.

Onların tedavi süreci hemen başladı ve 15 yaşındaki Taştan ile 16 yaşındaki Demirtaş, hastanelerde eğitimlerine de devam etmek zorunda kaldı. Zorlu bir sürecin ardından ailelerinin ve doktorlarının desteğiyle sağlıklarına kavuşan bu gençler, şimdi hastanede yatan çocuklara umut ışığı olma misyonunu üstlenmiş durumda.

Şehriban Taştan, hastalığı sonrası lösemi hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunu belirterek, "Lösemi tedavisi gören tüm çocukların benim gibi iyileşmelerini, ailelerine kavuşmalarını, mutlu olmalarını istiyorum," diyerek duygularını ifade etti.

Merve Demirtaş da, tedavisinin bir yıl sürdüğünü ve hastanede geçen süre zarfında kendileri gibi deneyim yaşayanların ziyaret etmelerinin çok moral verici olduğunu dile getirdi. "Tedavi olan arkadaşlarım iyileşeceklerine inansınlar," diyerek mesajını iletti.

11 yaşındaki Seher Özgör ise tedavisinin olumlu geçtiğini, Şehriban ve Merve ablalarının ziyaretlerinin kendisine güç verdiğini belirtti. "Bizi ziyaret ettiklerinde çok mutlu oluyorum. Onlar iyileştikleri için mutlu oldum; biz de iyileşeceğiz," ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kamuran Karaman, tedavi sürecinde moral ve motivasyonun büyük önem taşıdığını vurgulayarak, her yıl düzenlenen Lösemili Çocuklar Haftası etkinliklerinin, toplumsal farkındalık için önemli bir adım olduğunu kaydetti. Karaman, "Hastanemizde çocukların tedavi süreçlerine destek vermek için etkinlikler düzenliyoruz. 'Artık tedavi edilebilir bir hastalık' diyoruz ve bu sürecin toplumda yaygınlaşmasını hedefliyoruz," dedi.

Uzun süren tedavi süreçlerinin ardından sağlığına kavuşmuş olan gençlerin yaşadığı bu olumlu deneyimler, henüz tedavi aşamasında olan çocuklar için büyük bir cesaret kaynağı oluyor.

Van'da uzun süren tedavi sürecinin ardından lösemiyi yenerek hayata tutunan Şehriban Taştan (sağda) ile Merve Demirtaş (sağ 2), kendileri gibi ağır tedavi aşamalarından geçen çocukları hastanede ziyaret ederek moral vermeye çalışıyor.

Van'da uzun süren tedavi sürecinin ardından lösemiyi yenerek hayata tutunan Şehriban Taştan (sağda) ile Merve Demirtaş (sağ 2), kendileri gibi ağır tedavi aşamalarından geçen çocukları hastanede ziyaret ederek moral vermeye çalışıyor.