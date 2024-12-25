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LÖSEV, 'Dilek Topla Benim İçin' Projesiyle Lösemili Çocukların Yüzünü Güldürüyor

LÖSEV, lösemili çocukların yeni yıl dileklerini gerçekleştirmek için 'Dilek Topla Benim İçin' projesini başlattı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 17:11
LÖSEV, 'Dilek Topla Benim İçin' Projesiyle Lösemili Çocukların Yüzünü Güldürüyor

LÖSEV'den Yeni Yıl İçin Özel Proje

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), lösemili çocuklara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği 'Dilek Topla Benim İçin' projesi ile gönüllülerin ve hayırseverlerin katkılarıyla bu yıl da umut dolu bir etkinlik düzenledi.

Çocukların Dilekleri Gerçek Oluyor

Proje kapsamında, tedavisi süren çocuklar yeni yıl için istedikleri oyuncakları belirtti. Hayırseverler, bu dilekleri yerine getirmek amacıyla bağışta bulunarak çocukların yüzünü güldürdü. LÖSEV, bağışlarla alınan oyuncakları Ataşehir Ofisi'nde düzenlenen etkinlikte özenle paketledi.

Hediyeler Yeni Yılda Yola Çıkıyor

Paketlenen hediyeler, yeni yılda çocukların moral bulmasını sağlamak için yola çıkmaya hazır bir şekilde hazırlandı. LÖSEV İstanbul Halkla İlişkiler Koordinatörü Neslihan Çelik, projenin amacı hakkında bilgi vererek, "26 yıllık mücadelemizde çocuklarımızın hayallerine ortak olduk. Şimdi de lösemili çocuklarımızın mutluluğunu artırmak için yeni bir projemiz var." dedi.

Hayırseverlere Çağrı

Çelik, ayrıca, "Bu proje ile lösemili çocukların yalnızca tedavi süreçlerine değil, yaşam sevinçlerine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Hayırseverler, bağış yaparak bu anlamlı projeye destek olabilir ve lösemili çocukların hayallerine ortak olabilir," şeklinde konuştu.

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