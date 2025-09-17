LÖSEV'in 'İyilik Tırı' Mardin'e Ulaştı: Lösemili Çocuklara Yardım ve Etkinlikler

LÖSEV'in 'İyilik Tırı' Mardin'e Ulaştı

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından yürütülen "İyilik Tırı", Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Mardin'de de lösemili hastalar ve aileleriyle buluştu.

Yardım Dağıtımı ve Etkinlikler

TIR, Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na konuşlanarak bölgedeki ailelere yardım malzemeleri dağıttı. Ekipler, ailelere yiyecek ve giyecek yardımı yaparken, çocuklara kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

Etkinlik programı kapsamında sosyal etkinlikler ve palyaço gösterileri de düzenlendi; çocukların moral ve motivasyonuna katkı sağlanması hedeflendi.

LÖSEV'den Açıklama

LÖSEV Güneydoğu Bölge Sosyal Hizmet Koordinatör Yardımcısı Merve Çetinkaya, "İyilik Tırı'nın Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak her şehre yardım ulaştırdığını" belirtti.

Çetinkaya, sözlerine şöyle devam etti: "Bize kayıtlı ailelere kırmızı et, kuru gıda, giyecek, yiyecek, kırtasiye malzemesi ve oyuncak yardımı iletiyoruz. Ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tırımız Mardin'e geldi. Daha önce de farklı şehirlerdeydi, bundan sonra da farklı şehirlerde olacak. Tırımız, Anadolu'yu gezerek bize kayıtlı kanser hastalarına yardımlarını iletiyor. Anadolu'nun her yerine gidiyoruz."

İleri Adımlar

Bölgedeki yardımlarına devam edecek "İyilik Tırı"'nın son durağı Batman olacak.