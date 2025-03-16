LÖSEV Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Umut Oluyor

LÖSEV Ramazan'da Yardımseverliği Artırıyor

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Adana Temsilciliği, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmek için harekete geçti. Bu yıl, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerinde yürütülen yardım kampanyası ile lösemi tedavisi gören çocuklar ve ailelerine gıda paketleri ile nakdi yardımlar ulaştırılıyor.

10 Bin Aileye Destek

LÖSEV Adana Temsilciliği Sosyal Hizmet Koordinatör Yardımcısı Duygu Özşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın 26 yıldır kanser tedavisi gören çocuklar, yetişkin hastalar ve ailelerine ücretsiz tedavi, eğitim ve konaklama hizmetleri sunduğunu belirtti. Özşen, "Ramazan ayı boyunca ayni, nakdi ve sosyal desteklerimizle 10 bin ailemize ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bağışlarla Hazırlanan Yardımlar Ulaşıyor

Bağışçılardan gelen desteklerle hazırlanan gıda ve nakdi yardımlar, LÖSEV'in gönüllüleri ve hastalığı yenmiş gençlerden oluşan ekip tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmakta. Ayrıca, organizasyona bağlı ekipler, lösemi hastası çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla çeşitli hediyeler dağıtıyor.

Her Zaman Yanlarındayız

Özşen, yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceklerini vurguladı. Özşen, "Her ailemize dokunmak ve onların zorlu dönemlerinde yanlarında olmak bizlere her zaman iyi hissettiriyor" diyerek sözlerini tamamladı.

LÖSEV'in "Koli Koli Mutluluk", "İyilik Tırı" gibi projeleri ile Ramazan boyunca yardım çalışmaları sürdürülecek.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Adana Temsilciliği, lösemi tedavisi gören çocuk, yetişkin hasta ile ailelerine ramazanda gıda paketi ve nakdi yardım ulaştırıyor. LÖSEV Adana Temsilciliğinin sorumluluğundaki Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerinde ramazan dolayısıyla yardım kampanyası başlatıldı. Bağışçılardan gelen desteklerle hazırlanan gıda ve nakdi yardımlar, LÖSEV yetkilileri, gönüllüleri ve hastalığı atlatan gençlerden oluşan ekip tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Adana Temsilciliği, lösemi tedavisi gören çocuk, yetişkin hasta ile ailelerine ramazanda gıda paketi ve nakdi yardım ulaştırıyor. LÖSEV Adana Temsilciliğinin sorumluluğundaki Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerinde ramazan dolayısıyla yardım kampanyası başlatıldı. Bağışçılardan gelen desteklerle hazırlanan gıda ve nakdi yardımlar, LÖSEV yetkilileri, gönüllüleri ve hastalığı atlatan gençlerden oluşan ekip tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.