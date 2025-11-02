LÖSEV Samsun'da Lösemi İçin Farkındalık Yürüyüşü

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun Şubesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Çiftlik Caddesi güzergahını takiben Onur Anıtı'nda sona erdi. Etkinlikte LÖSEV gönüllülerinin yanı sıra Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi Fayda Topluluğu öğrencileri, Samsun 19 Mayıs İzcilik Kulübü liderleri ve izcileri, Türk Chopper Samsun üyeleri ile İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hava Merasim Bölüğü Bando Takımı yer aldı.

Yürüyüşte balonlarla süslenmiş renkli ve eski model araçlar korteje eşlik etti ve etkinlik görsel açıdan da dikkat çekti.

LÖSEV Samsun Koordinatörü Ferhan Taşkınsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu haftanın en önemli haftalardan biri olduğunu vurguladı. Taşkınsu, LÖSEV'in kuruluşu ve farkındalık haftası kapsamında gönüllüler, aileler ve iyileşmiş gençlerle beraber yürüyüş düzenlediklerini belirterek, "Hep beraber Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüyerek, Onur Anıtı'na çelenk bırakarak yürüyüşümüzü tamamlayacağız." dedi.

LÖSEV Samsun Koordinatörü Kübra Akın Küçükaras ise etkinliklerle lösemiye karşı farkındalık oluşturmayı ve toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

LÖSEV gönüllüsü Cengiz Şahin de LÖSEV'in yaptıklarını duyduğunda gönüllü olmaya karar verdiğini ve yürüyüşe katıldığını dile getirdi.

