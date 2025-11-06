Louisville'de MD-11 Kargo Uçağı Kazası: 12 Ölü — Yeni Görüntüler

Louisville'de MD-11 kargo uçağının düşme anı kamerada

ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşanan uçak kazasının ortaya çıkan yeni görüntülerinde, uçağın havalimanı yakınındaki bir bölgeye düşme anı net biçimde görüldü. Görüntüler, facianın boyutunu ve kazanın hemen ardından çıkan yangın ile bölgede yaşanan paniği gözler önüne serdi.

Kaza ve can kaybı

Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan bir kargo uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Görüntülerde, hareket halindeki bir aracın yol kamerasına yansıyan anlarda, uçağın pistten kalktıktan saniyeler sonra irtifa kaybettiği ve havalimanı yakınındaki yapıların üzerine düştüğü görülüyor.

Uçağın kimliği ve mürettebat

Kaza, UPS firmasına ait McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağı ile gerçekleşti. Uçakta bulunan 3 mürettebat olduğu belirtiliyor.

Soruşturma ve tespitler

Olayın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) üyesi Todd Inman, havalimanı kameralarına yansıyan görüntülere göre kalkış sırasında uçağın sol motorunun kanattan ayrıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Kopan sol motorun kalkış sırasında havaalanında kaldığı bildirildi.

Inman ayrıca, uçağın veri kayıt ve kokpit ses kayıt cihazları yani "kara kutu"ların bulunduğunu ve analiz için Washington'a gönderildiğini ifade etti.

ABD'DE 12 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ UÇAK KAZASININ YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI