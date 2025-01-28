Louvre Müzesi Yenileniyor: Yeni Giriş ve Artan Ziyaretçi Talepleri

Paris'in İkonu Louvre Müzesi Yenileniyor

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi, kapsamlı yenileme tedbirleri alıyor. Müzeye, yeni bir giriş yapılacağı bildirildi.

Emmanuel Macron'dan Açıklamalar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Louvre Müzesi'nde sergilenen ünlü İtalyan ressam Leonardo da Vinci''nin Mona Lisa tablosu önünde yaptığı konuşmada, müzede gerçekleştirilecek yenileme planına dair detayları paylaştı. "Louvre'un yeni Rönesansı" başlığı altında açıklamalar yapan Macron, müzenin doğu cephesi'nde yeni bir giriş açılacağını duyurdu.

Mimarlık Yarışması ve Finansman Detayları

Macron, bu yeni giriş için uluslararası mimarlık yarışması düzenleneceğini belirtirken, projenin müzenin kaynaklarıyla finanse edileceğini ve en geç 2031'de tamamlanacağını ifade etti. Ayrıca, Mona Lisa tablosunun bağımsız bir alana taşınacağını ve buraya giriş için farklı bir biletin gerekeceğini de dile getirdi.

Yeni Bilet Fiyatları ve Ziyaretçi Talepleri

Macron, Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati'den Avrupa Birliği dışından gelen ziyaretçiler için daha yüksek bir giriş ücreti belirlemesini talep etti. Yeni bilet fiyatlarının 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

Hasar ve Teknik Ekipman Sorunları

Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars, 13 Ocak'ta Dati'ye gönderdiği yazıda müzenin farklı alanlarında hasarların arttığını ve teknik ekipmanların kullanım ömrünü doldurduğunu bildirmiştir.

Louvre Müzesi, 2024 yılında 8,7 milyon ziyaretçi ağırlayarak büyük bir ilgi görmüştür.