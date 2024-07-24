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Lozan Barış Antlaşması'nın 101. Yıldönümü Kutlandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yılını anarak önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:55
Lozan Barış Antlaşması'nın 101. Yıldönümü Kutlandı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. Yıldönümünü Anımsadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yılının kutlanması dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Önemli Bir Anlaşmanın Anısı

Kurtulmuş, sosyal medya kanalından yaptığı paylaşımda, "Bağımsızlık savaşımızın tescili, Cumhuriyetimizin en önemli hukuki metni olan Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu tarihi anlaşmanın tüm mimarlarını ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum," ifadelerini kullandı.

Kazanımların Korunması ve Güçlendirilmesi

Kurtulmuş, mesajında ayrıca, "Lozan Barış Antlaşması ile elde ettiğimiz kazanımları korumaya ve güçlendirmeye ilelebet devam edeceğiz," diyerek, bu önemli anlaşmanın anlamını vurguladı.

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