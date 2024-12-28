Lübnan, 70 Suriyeli Eski Askeri Suriye'ye Teslim Etti

Lübnan ordusu, devrik Beşşar Esed rejimi güçlerinden oluşan yaklaşık 70 Suriyeli askeri Askeri Operasyonlar İdaresine teslim etti.

Lübnan haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, Suriyeli 70 askerin teslimi, Lübnan'ın kuzeyinde bulunan Suriye sınırındaki El-Arida Sınır Kapısı'nda gerçekleştirildi.

Bu eski askerler, Lübnan güvenlik güçlerine ait 3 otobüsle sınır kapısına getirildi. Belirtilen bilgiye göre, söz konusu kişilerin [dün](http://www.tarih.com/tarih) Lübnan'a yasa dışı yollarla giriş yaptığı için gözaltına alındığı ifade edildi.