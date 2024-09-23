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Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor, İsrail Olağanüstü Hal İlan Etti

İsrail, Lübnan'a yönelik hava saldırılarına devam ederken, 30 Eylül'e kadar olağanüstü hal ilan etti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 23:36
Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor, İsrail Olağanüstü Hal İlan Etti

Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a yapmış olduğu yoğun bombardıman, ülkenin kuzey bölgelerinde ciddi tepkilere neden oldu. Stratejik bir liman noktası olan Hayfa'da, Lübnan'dan atılan roketler sayesinde alarm sistemleri aktif hale geldi.

Olağanüstü Hal İlanı

İsrail hükümeti, yani Tel Aviv yönetimi, 30 Eylül tarihine kadar olağanüstü hal ilan etmek için bakanlar kurulu toplantısını telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Bu adımın, Lübnan'daki Hizbullah ile yaşanan çatışmaların artışı sonrası alındığı ifade edildi.

Hayfa'daki Patlamalar ve Roket Saldırıları

Hayfa'da meydana gelen patlamalar, bölgede bir roket isabet ettiği yönünde bilgi olmamasına rağmen özellikle endişe yarattı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Lübnan'da, Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen 1300 farklı noktaya hava saldırısı düzenledik." ifadesini kullandı.

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Gerilim

Hagari, Hizbullah'ın İsrail'e karşı kullanmak üzere uzun menzilli füzeleri sivil binalarda sakladığını öne sürerek, bu hedeflerin vurulduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail ordusunun kara operasyonu ihtimalini de göz ardı etmediğini vurguladı.

Haaretz gazetesinin habeine göre ise, Hizbullah dahil olmak üzere, gün boyunca İsrail'e en az 210 roket atılmış durumda.

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