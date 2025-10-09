Lübnan’a İngiliz Haritaları Teslim Edildi: Suriye ve İsrail Sınırları Gündemde

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci'ye, İngiltere Ulusal Arşivleri'ndeki eski İngiliz haritalarının kopyası verildi; sınır müzakereleri ve İsrail'e baskı talepleri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 00:33
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 00:33
Lübnan’a İngiliz Haritaları Teslim Edildi: Suriye ve İsrail Sınırları Gündemde

Lübnan'a İngiliz Haritaları Teslim Edildi

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, ülkesinin Suriye ve İsrail ile kara sınırlarını gösteren eski İngiliz haritalarının bir kopyasını teslim aldı. Haritalar, İngiltere Ulusal Arşivlerinde bulunan belgelerin kopyası olarak verildi.

Toplantı ve Haritaların Teslimi

Bakan Recci, ziyaret eden Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) Siyasi Direktörü Christian Turner ve beraberindeki heyeti kabul etti. İngiliz heyet, söz konusu haritaların bir kopyasını Recci'ye sunarken, Turner liderliğindeki ekip, Lübnan'ın sınırları belirleme sürecine destek verme teklifinde bulundu.

Heyet, önerilerin Birleşmiş Milletler koridorlarında değil, Lübnan'da hazırlanmasının önemine vurgu yaptı ve sınır belirleme çalışmalarına yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.

Güvenlik, Ateşkes ve Baskı Talepleri

Recci, İsrail'e yönelik olarak saldırıları derhal durdurma, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilme ve alıkoyduğu Lübnanlıları serbest bırakma yönünde baskı uygulanması çağrısında bulundu. Recci, İsrail'in yapılan ateşkese uymadığını vurguladı.

Hükümetin silahların devletin tekeline alınması kararını Lübnan çıkarı olarak değerlendiren Recci, bu kapsamda Lübnan ordusunun güneyde büyük ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

Sınırların Tarihçesi ve Teknik Ayrıntılar

Lübnan, sınırları Suriye ile netleştirmek amacıyla daha önce de adım atmış; mayıs ayında Fransa arşivlerindeki belge ve haritaların kopyaları alınmıştı. İki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi, bağımsızlık sonrası dönemde sık sık diplomatik gerilimlere, zaman zaman silahlı çatışmalara ve kaçakçılığa yol açtı.

Yaklaşık 375 kilometre uzunluğundaki Lübnan-Suriye kara sınırı, belirli hatlarla değil, dağlar, vadiler ve ovalarla ayrılmış durumda ve iki ülke arasında 6 sınır kapısı bulunuyor.

Ateşkesi Denetleme ve İhlaller

27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Resmi verilere göre İsrail, anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal etti; bu saldırılarda en az 286 kişi öldü, 633 kişi yaralandı. Sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.

İngiliz haritalarının teslimi, Lübnan'ın Suriye ve İsrail ile sınırları konusunda yeni diplomatik ve teknik adımlar atma çabalarının bir parçası olarak takip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gideon Saar: Paris Toplantısı Trump'ın Planını Baltalama Girişimi
2
Paris'te Protesto: İsrail'e Aktivistler Serbest Bırakılsın Çağrısı
3
Ürdün'de 'Ülke Güvenliğine Zarar Vermeye Çalışma' Davasında 3-15 Yıl Hapis
4
Özgür Özel Şişli Mitinginde: "3 Milletvekilimiz Tutuklanmak İsteniyor"
5
Özgürlük Filosu'na İsrail Saldırısı Bursa ve Çanakkale'de Protesto Edildi
6
BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü — İsrail saldırıları insani krizi derinleştiriyor
7
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' İçin Komisyon Toplandı

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?