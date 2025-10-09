Lübnan’a İngiliz Haritaları Teslim Edildi: Suriye ve İsrail Sınırları Gündemde

Lübnan'a İngiliz Haritaları Teslim Edildi

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, ülkesinin Suriye ve İsrail ile kara sınırlarını gösteren eski İngiliz haritalarının bir kopyasını teslim aldı. Haritalar, İngiltere Ulusal Arşivlerinde bulunan belgelerin kopyası olarak verildi.

Toplantı ve Haritaların Teslimi

Bakan Recci, ziyaret eden Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) Siyasi Direktörü Christian Turner ve beraberindeki heyeti kabul etti. İngiliz heyet, söz konusu haritaların bir kopyasını Recci'ye sunarken, Turner liderliğindeki ekip, Lübnan'ın sınırları belirleme sürecine destek verme teklifinde bulundu.

Heyet, önerilerin Birleşmiş Milletler koridorlarında değil, Lübnan'da hazırlanmasının önemine vurgu yaptı ve sınır belirleme çalışmalarına yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.

Güvenlik, Ateşkes ve Baskı Talepleri

Recci, İsrail'e yönelik olarak saldırıları derhal durdurma, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilme ve alıkoyduğu Lübnanlıları serbest bırakma yönünde baskı uygulanması çağrısında bulundu. Recci, İsrail'in yapılan ateşkese uymadığını vurguladı.

Hükümetin silahların devletin tekeline alınması kararını Lübnan çıkarı olarak değerlendiren Recci, bu kapsamda Lübnan ordusunun güneyde büyük ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

Sınırların Tarihçesi ve Teknik Ayrıntılar

Lübnan, sınırları Suriye ile netleştirmek amacıyla daha önce de adım atmış; mayıs ayında Fransa arşivlerindeki belge ve haritaların kopyaları alınmıştı. İki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi, bağımsızlık sonrası dönemde sık sık diplomatik gerilimlere, zaman zaman silahlı çatışmalara ve kaçakçılığa yol açtı.

Yaklaşık 375 kilometre uzunluğundaki Lübnan-Suriye kara sınırı, belirli hatlarla değil, dağlar, vadiler ve ovalarla ayrılmış durumda ve iki ülke arasında 6 sınır kapısı bulunuyor.

Ateşkesi Denetleme ve İhlaller

27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Resmi verilere göre İsrail, anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal etti; bu saldırılarda en az 286 kişi öldü, 633 kişi yaralandı. Sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.

İngiliz haritalarının teslimi, Lübnan'ın Suriye ve İsrail ile sınırları konusunda yeni diplomatik ve teknik adımlar atma çabalarının bir parçası olarak takip ediliyor.