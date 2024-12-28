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Lübnan'a Kaçan 70 Devlet Subayı, Suriye'nin Yeni Yönetimine Teslim Edildi

Suriye'deki Baas rejiminin düşüşü sonrası Lübnan'a kaçan 70 subay, yeni Suriye yönetimi tarafından teslim alındı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 17:00
Lübnan'a Kaçan 70 Devlet Subayı, Suriye'nin Yeni Yönetimine Teslim Edildi

Suriye'deki Rejim Çökerken Askeri Gelişmeler Yaşanıyor

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Lübnan'a kaçan 70 devrik subay, Suriye'nin yeni yönetimi tarafından teslim alındı. Askeri kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, rejimin çöküşünün ardından bu subaylar hakkında önemli bilgilere ulaşıldı.

Subayların Teslim Süreci

Geçmişte Baas rejimi altında görev yapan bu subaylar, Lübnan'da güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra Suriye'nin yeni yönetimine iade edildi. Bu olay, Suriye'deki siyasi ve askeri durumun ne denli karmaşık olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Irak'a Kaçan Askerler İade Edilmişti

Geçtiğimiz günlerde, devrik Esed rejimine bağlı 1905 asker Irak'a kaçtıktan sonra, 19 Aralık'ta Suriye'ye iadeleri gerçekleştirilmişti. Bu olaylar, bölgedeki gücün yeniden şekillenmesine dair önemli ipuçları sunuyor.

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