Lübnan'a Kaçan 70 Devlet Subayı, Suriye'nin Yeni Yönetimine Teslim Edildi

Suriye'deki Rejim Çökerken Askeri Gelişmeler Yaşanıyor

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Lübnan'a kaçan 70 devrik subay, Suriye'nin yeni yönetimi tarafından teslim alındı. Askeri kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, rejimin çöküşünün ardından bu subaylar hakkında önemli bilgilere ulaşıldı.

Subayların Teslim Süreci

Geçmişte Baas rejimi altında görev yapan bu subaylar, Lübnan'da güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra Suriye'nin yeni yönetimine iade edildi. Bu olay, Suriye'deki siyasi ve askeri durumun ne denli karmaşık olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Irak'a Kaçan Askerler İade Edilmişti

Geçtiğimiz günlerde, devrik Esed rejimine bağlı 1905 asker Irak'a kaçtıktan sonra, 19 Aralık'ta Suriye'ye iadeleri gerçekleştirilmişti. Bu olaylar, bölgedeki gücün yeniden şekillenmesine dair önemli ipuçları sunuyor.