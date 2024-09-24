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Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları ve Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail, Lübnan'a yapılan hava saldırılarında 2 binden fazla bomba kullandığını açıkladı. Hizbullah, karşılık veriyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 17:07
Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları ve Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail askeri yetkilileri, Lübnan'a yönelik üçüncü hava saldırısının gerçekleştirildiğini duyurdu. Pazartesi sabahından bu yana iki binden fazla bomba atıldığı bildiriliyor. Saldırılar, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa bölgesini hedef alıyor.

Saldırılara Hedef Olan Noktalar

Savaş uçaklarının, Hizbullah'a ait olduğu belirtilen 1500 noktayı, insansız hava araçlarının ise yüzlerce noktayı vurduğu ifade edildi. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, saldırıların yoğunlaştırılacağına dair açıklamalarda bulunarak, "Hizbullah'a nefes aldırmayacağız." dedi.

Hizbullah'ın Yanıtı

Ayrıca, Hizbullah, Gazze'deki Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek İsrail'deki askeri noktalara saldırılar düzenledi. Yeni tanıttığı Fadi-3 füzesi ile İsrail mevzilerine saldırı yapıldığını duyurdu.

Roket Saldırıları ve Hasar

Lübnan'dan yönlendirilen roketler, Hayfa çevresindeki yerleşim alanlarına düştü. Patlama sesleri duyulurken, bazı araçların zarar gördüğü kaydedildi. Sosyal medya üzerinden, kuzeydeki bazı noktalara isabet eden roketlerin görüntüleri paylaşıldı.

İnsani Durum ve Kayıplar

İsrail'in hava saldırılarında 558 kişinin hayatını kaybettiği, 1835 kişinin yaralandığı açıklandı. Ülkenin güneyinden Beyrut ve kuzeye göç eden birçok kişi olduğu belirtiliyor. Hizbullah, çatışmaların durması için İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sonlandırması gerektiğini vurguluyor.

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