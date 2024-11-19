Lübnan Başbakanı Mikati, Biden'ın Danışmanı Hochstein ile Ateşkesi Görüştü

Lübnan'da Ateşkes Görüşmeleri

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes çabaları çerçevesinde Beyrut'a geldi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile gerçekleştirilen görüşme, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın katılımı ile gerçekleşti.

Toplantının Detayları

Mikati'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda Hochstein'in ateşkes sağlama ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına yönelik çabaları ele alındı. Mikati, hükümetin öncelikli hedefinin ateşkesi sağlamanın yanı sıra, Lübnan topraklarına yönelik saldırganlığı durdurmak ve devletin egemenliğini korumak olduğunu vurguladı.

İsrail'e Mesaj Verildi

Mikati, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik devam eden yıkımları durdurması gerektiğini belirtti ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesini talep etti. Ayrıca, uluslararası kararların uygulanması ve ordunun güneydeki otoritesinin güçlendirilmesi konularına değinerek, bu süreçlerin önemine dikkat çekti.

Hochstein'den İlk İzlenimler

Görüşme sonrası Hochstein, basına herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak, daha önce Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir araya gelen Hochstein, ateşkes için ciddi bir şans olduğunu ve önümüzdeki günlerde bir çözüme ulaşmayı beklediklerini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.