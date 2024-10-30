DOLAR
34,27 -0,01%
EURO
37,19 -0,4%
ALTIN
3.070,1 -0,44%
BITCOIN
2.495.092,21 -0,66%

Lübnan Başbakanı Mikati'den Ateşkes Umudu

Mikati, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes olabileceğini bildirdi, ABD'li yetkiliyle yapılan görüşmeye dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 23:27
Lübnan Başbakanı Mikati'den Ateşkes Umudu

Lübnan Başbakanı Mikati'den Önemli Açıklama

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkes sağlanabileceğinin sinyallerini verdi.

Umut Veren Telefon Görüşmesi

Başbakan Mikati, Lübnan'da yayın yapan El-Cedid televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından ateşkes umutlarının arttığını ifade etti.

Mikati, "Telefon görüşmesinden önce 5 Kasım tarihi öncesinde bir ateşkesin olabileceğini beklemiyordum. Ancak Hochstein'in söylediklerinden sonra önümüzdeki günler ya da saatlerde durumun değişebileceği umuduyla doluyum," diye ekledi.

Gizli Öneri ve Silahların Kontrolü

Hochstein'in Beyrut'taki ziyaretinde, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile arasında geçen 'gizli' bir öneriye işaret eden Mikati, "Litani'nin güneyinde Lübnan'ın meşruiyeti dışında hiçbir silah bulunmamalı," diyerek Hizbullah’ın silahlı unsurlarının çekilmesi gerektiği mesajını verdi. Ayrıca, Lübnan ordusunun görevini yerine getirebilmesi için ek teçhizata ihtiyaç duyduğunu da dile getirdi.

İsrail'in Belge Paylaşımı

Öte yandan, İsrail basını bir ateşkes anlaşmasına dair taslak bir belgenin sızdırıldığını bildirdi. Bu belgenin, Hochstein tarafından hazırlanmış olduğu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yardımcıları tarafından değerlendirildiği ve son görüşmelerin kısa süre içinde yapılacağı kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Ürdün Sınırına Yeni Tümen Kuruyor
2
Hamas'ın Silahlı Kanadı Üç İsrail Tankını İmha Etti
3
GKRY'deki AKEL Partisi'nden AB'ye Acil Çağrı
4
ABD Kongre Üyelerinden Biden'a Polonya'ya Yetki Talebi
5
Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanma Talebine Tepki
6
Sakarya'da Araba Kazasında Genç Hayatını Kaybetti: 1 Şüpheli Tutuklandı
7
Ümraniye'de Uluslararası Hikaye, Şiir ve Resim Ödülleri Sahiplerini Buldu

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor