Lübnan Başbakanı Mikati'den Ateşkes Umudu

Lübnan Başbakanı Mikati'den Önemli Açıklama

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkes sağlanabileceğinin sinyallerini verdi.

Umut Veren Telefon Görüşmesi

Başbakan Mikati, Lübnan'da yayın yapan El-Cedid televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından ateşkes umutlarının arttığını ifade etti.

Mikati, "Telefon görüşmesinden önce 5 Kasım tarihi öncesinde bir ateşkesin olabileceğini beklemiyordum. Ancak Hochstein'in söylediklerinden sonra önümüzdeki günler ya da saatlerde durumun değişebileceği umuduyla doluyum," diye ekledi.

Gizli Öneri ve Silahların Kontrolü

Hochstein'in Beyrut'taki ziyaretinde, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile arasında geçen 'gizli' bir öneriye işaret eden Mikati, "Litani'nin güneyinde Lübnan'ın meşruiyeti dışında hiçbir silah bulunmamalı," diyerek Hizbullah’ın silahlı unsurlarının çekilmesi gerektiği mesajını verdi. Ayrıca, Lübnan ordusunun görevini yerine getirebilmesi için ek teçhizata ihtiyaç duyduğunu da dile getirdi.

İsrail'in Belge Paylaşımı

Öte yandan, İsrail basını bir ateşkes anlaşmasına dair taslak bir belgenin sızdırıldığını bildirdi. Bu belgenin, Hochstein tarafından hazırlanmış olduğu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yardımcıları tarafından değerlendirildiği ve son görüşmelerin kısa süre içinde yapılacağı kaydedildi.