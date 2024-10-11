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Lübnan Başbakanı Mikati'den BM Kararına Vurgu

Mikati, Hizbullah'ın BM 1701 kararına bağlı olduğunu ve uluslararası toplumu eleştirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:20
Lübnan Başbakanı Mikati'den BM Kararına Vurgu

Lübnan Başbakanı'ndan Önemli Açıklama

Lübnan'ın Başbakanı Necib Mikati, Hizbullah'ın hükümetin bir ortağı olduğunu ve Birleşmiş Milletler'in 1701 sayılı kararına bağlılıklarını vurguladı.

Bakanlar Kurulu Toplantısı Sonrası Açıklama

Beyrut'ta gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Mikati, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden, "tam ve derhal bir ateşkes kararı alınması için talepte bulunmasını istediklerini" ifade etti.

Ordunun Güneydeki Rolü

Mikati, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde güçlendirilmesini ve BM kararının uygulanmasını gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra, İsrail ile olası diplomatik çözümlerin masada olduğunu belirten Mikati, "Hizbullah, Lübnan hükümetinin bir parçasıdır ve BM kararını uygulamaya mutabıktır" dedi.

İsrail Saldırıları ve Uluslararası Tepki

Mikati, İsrail saldırıları karşısında uluslararası toplumun sessizliğini eleştirerek, "Lübnan, İsrail'in saldırgan politikalarının kurbanı. İsrail, uluslararası arenada egemenliğimizi ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.

UNIFIL'e Yönelik Saldırılar

Bununla birlikte, Mikati, İsrail ordusunun UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını "kınanılacak bir suç" olarak tanımladı. Son olarak, Ras Nakura bölgesinde iki askerinin yaralanmasına yol açan saldırıyı da kınadı.

BM'nin 1701 Sayılı Kararı Nedir?

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tan geri çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgedeki silahsızlandırmayı öngörmektedir. Bu alanda yalnızca Lübnan ordusu ve UNIFIL unsurlarına yönelik silah ve askeri araçların bulundurulmasına izin verilmektedir.

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