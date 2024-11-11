Lübnan Başbakanı Mikati'den BMGK 1701 Çağrısı

Lübnan Başbakanı Mikati'den Önemli Açıklamalar

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması için uluslararası destek çağrısında bulundu.

Mikati, bu açıklamayı Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptı. Konuşmasında, "Bugün bu kürsüden sizlere, bugünlerde yaşadığımız felaketin dehşetini ifade etmek için sesleniyorum." diyerek durumu vurguladı.

Tehditler ve Kayıplar

Mikati, Lübnan’ın "benzeri görülmemiş, vahim bir tarihi krizden geçtiğini" belirterek, uluslararası insancıl hukukun ihlaline dikkat çekti. "İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırganlığı büyük insani kayıplara yol açtı. Şu ana kadar ölenlerin sayısı üç bini aştı," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, bu tırmanış neticesinde yaklaşık 1 milyon 200 bin Lübnanlının ülkeyi terk etmek zorunda kaldığına da dikkat çekti. Başbakan Mikati, bunun yanı sıra, Dünya Bankası'nın tahminlerine göre maddi hasar ve kayıpların 8 milyar 500 milyon dolar'ı bulduğunu açıkladı.

BMGK 1701 Çağrısı

BMGK’nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına vurgu yapan Mikati, "Bugün, Arap ve İslam ülkelerindeki dostlarımıza ve tüm uluslararası topluluğa, derhal ateşkes sağlanması ve kalıcı istikrarın kapısı olarak BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması için bizimle birlikte çalışmalarını yönündeki çağrımızı yineliyoruz," dedi.

Son olarak, bölgedeki en önemli sorunun Filistin meselesi olduğunu belirten Mikati, Gazze’de ateşkes çağrısını yineleyerek, "Adil, kapsamlı ve barışçıl bir ateşkes için iki devletli çözüme dayalı kalıcı barış istiyoruz," ifadesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.