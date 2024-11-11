DOLAR
34,31 0,14%
EURO
36,55 0,77%
ALTIN
2.896,06 2,49%
BITCOIN
2.845.467,12 -4,75%

Lübnan Başbakanı Mikati'den BMGK 1701 Çağrısı

Lübnan Başbakanı Mikati, BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanması ve ateşkes için uluslararası destek istedi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:25
Lübnan Başbakanı Mikati'den BMGK 1701 Çağrısı

Lübnan Başbakanı Mikati'den Önemli Açıklamalar

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması için uluslararası destek çağrısında bulundu.

Mikati, bu açıklamayı Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptı. Konuşmasında, "Bugün bu kürsüden sizlere, bugünlerde yaşadığımız felaketin dehşetini ifade etmek için sesleniyorum." diyerek durumu vurguladı.

Tehditler ve Kayıplar

Mikati, Lübnan’ın "benzeri görülmemiş, vahim bir tarihi krizden geçtiğini" belirterek, uluslararası insancıl hukukun ihlaline dikkat çekti. "İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırganlığı büyük insani kayıplara yol açtı. Şu ana kadar ölenlerin sayısı üç bini aştı," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, bu tırmanış neticesinde yaklaşık 1 milyon 200 bin Lübnanlının ülkeyi terk etmek zorunda kaldığına da dikkat çekti. Başbakan Mikati, bunun yanı sıra, Dünya Bankası'nın tahminlerine göre maddi hasar ve kayıpların 8 milyar 500 milyon dolar'ı bulduğunu açıkladı.

BMGK 1701 Çağrısı

BMGK’nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına vurgu yapan Mikati, "Bugün, Arap ve İslam ülkelerindeki dostlarımıza ve tüm uluslararası topluluğa, derhal ateşkes sağlanması ve kalıcı istikrarın kapısı olarak BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması için bizimle birlikte çalışmalarını yönündeki çağrımızı yineliyoruz," dedi.

Son olarak, bölgedeki en önemli sorunun Filistin meselesi olduğunu belirten Mikati, Gazze’de ateşkes çağrısını yineleyerek, "Adil, kapsamlı ve barışçıl bir ateşkes için iki devletli çözüme dayalı kalıcı barış istiyoruz," ifadesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da İşçi Servisi ile Traktör Çarpıştı: 16 Yaralı!
2
İsrail'de Yedek Asker Sayısında Düşüş: Harediler Askerlikten Muaf mı Olacak?
3
Borrell'den Lübnan'a Acil Ateşkes ve BMGK 1701 Çağrısı
4
İsrail Milletvekili Ofer Cassif'e 6 Ay Uzaklaştırma Cezası
5
Norveç, İsrail'in Gazze'deki Savaş Hukuku İhlallerini Kınadı
6
Bakan Yerlikaya, Budapeşte'deki Türk Şehitliğini Ziyaret Etti
7
Kadir Mert'in Maceralı İpek Yolu Yolculuğu: 25 Bin Kilometre

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak