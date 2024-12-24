Lübnan Başbakanı Mikati'den İsrail'e Ateşkes Baskısı

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'e Baskı Yapılmasını İstedi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Ateşkesi İzleme Komitesi ile gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail'in ateşkes ihlallerini durdurması ve bu anlaşmaya bağlı kalması için uluslararası topluma baskı yapılmasını istedi.

Ateşkesi İzleme Komitesi ile Toplantı

Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı, İsrail ile yapılan ateşkesi denetleyen Ateşkesi İzleme Komitesi üyeleriyle Başbakanlık binasında bir araya geldi. Toplantıda, Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers, Fransız Tümgeneral Guillaume Ponchin, Lübnan ordusunda Güney Litani Sektörü Komutanı Tuğgeneral Edgar Lowndes ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Komutanı General Aroldo Lazaro da hazır bulundu.

İhlallerin Durdurulması ve Çekilme Talebi

Mikati, görüşmede İsrail'in ateşkes ihlallerinin durdurulması ve Lübnan'ın güneyinde girdiği bölgelerden derhal çekilmesi talebinde bulundu. "Lübnan anlaşma şartlarına bağlı kalırken, İsrail ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Bu kabul edilemez," dedi.

İstikrarın Önemi

Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından da konuşan Mikati, yerinden edilenlerin yaşadıkları yerlere dönebilmesi için istikrarın artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Ateşkesi Denetleme Komitesi'ne İsrail'e başta işgal ettiği topraklardan çekilme ve ihlallerini durdurma konularında baskı yapılması çağrısında bulundu.

Can Kayıpları ve Ateşkes Anlaşması

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları sonucunda en az 4 bin 61 kişi yaşamını yitirirken, 16 bin 661 kişi yaralandı. Bunların arasında 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı da bulunuyor.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması ise 27 Kasım Çarşamba günü yürürlüğe girdi. Anlaşmanın ikinci maddesi, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak" şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca, anlaşma çerçevesinde Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülmektedir.