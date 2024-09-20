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Lübnan Başbakanı Mikati'den İsrail'e Sert Eleştiri

Necib Mikati, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıları insani değerlere saygısızlık olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 18:35
Lübnan Başbakanı Mikati'den İsrail'e Sert Eleştiri

Lübnan Başbakanı Mikati'den Sert Çıkış

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in başkent Beyrut'un güneyindeki banliyöye düzenlediği saldırıların, Tel Aviv'in insani, hukuki ve ahlaki değerlere ne denli saygısız olduğunu bir kez daha gözler önüne serebildiğini belirtti.

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Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Mikati, İsrail'in eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirdi ve "Meskun bir bölgenin hedef alınması, bu düşmanın hiçbir insani ya da hukuki değere sahip olmadığını ortaya koyuyor," şeklinde ifadeler kullandı.

Son Saldırılarda Can Kaybı

Mikati, Perşembe günü düzenlenen saldırıların birçok ölü ve yaralıyla sonuçlandığını ifade ederek, Beyrut'un hedef alınmasının uluslararası toplumun insan hakları ihlallerine sessiz kalmasının bir yansıması olduğunun altını çizdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın Açıklamaları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugün düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 59 kişinin yaralandığını bildirdi.

Olayların Arka Planı

Geçtiğimiz günlerde Lübnan'da meydana gelen eş zamanlı patlamalar, Hizbullah mensuplarının kullandığı iletişim cihazlarında ortaya çıktı ve 12 kişinin ölümüne, 2.323 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Ayrıca, 18 Eylül'de patlatılan telsizler sonucunda 25 kişi hayatını kaybetmiş, 608'den fazla kişi yaralanmıştır. Lübnanlı yetkililer, bu olaylardan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den konuya dair herhangi bir açıklama gelmemiştir.

İsrail-Lübnan sınırında, 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalar zaman zaman şiddetlenmeye devam ediyor.

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