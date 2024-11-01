Lübnan Başbakanı Mikati'den İsrail'e Sert Eleştiriler

Lübnan Başbakanı Mikati'nin Açıklamaları

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in son dönemdeki saldırgan tutumunu kınayarak, Tel Aviv'in ateşkes önerilerini reddettiğini ve Lübnan'da öldürme ve yıkım siyasetini sürdürmekte kararlı olduğunu ifade etti.

UNIFIL Temsilcileri ile Görüşme

Mikati, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı General Aroldo Lazaro ile bir araya gelerek, Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları ve UNIFIL'in karşılaştığı zorlukları görüştü.

İsrail'in Saldıraları ve Kayıplar

Son günlerde artan çatışmalar sonucu, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten beri düzenlenen İsrail bombardımanlarında 2 bin 865 kişi yaşamını yitirdi, 13 bin 47 kişi ise yaralandı.

Mikati, bu durumun UNIFIL'in görevine yönelik tehdidi arttırdığını da vurgulayarak, "İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarını kınıyorum. Bu gücün güneydeki varlığının orduyla işbirliği içinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Yerinden Olma ve Göç Verileri

Lübnan'daki çatışmalar sonucunda yüz binlerce insan yerinden oldu. Hükümet, yerinden edilenlerin yaklaşık 518 bininin Suriye'ye göç ettiğini belirtti. Ülke içinde de göç dalgaları devam ediyor.

Mikati, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına yönelik ciddi kaygıları dile getirerek, ateşkese yönelik tüm çabaların hiçe sayıldığını sözlerine ekledi.