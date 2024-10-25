Lübnan Başbakanı Mikati'den İsrail'e Sert Tepki

Lübnan Başbakanı Mikati'den Açıklamalar

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in ülkenin güney kesiminde gazetecileri hedef almasını "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Uluslararası Mercilere Taşınacak

Mikati, olayı uluslararası kuruluşlara taşıyacaklarını ve bu saldırının belgelerinin toplanacağını ifade etti. Başbakan, saldırının amacının medyayı korkutmak olduğunu vurguladı.

Hasbiya'daki Saldırı

Başbakan Mikati, Beyrut'un güneyindeki Hasbiya beldesinde gazetecilerin kaldığı otele yapılan hava saldırısına dair açıklama yaptı. Bu saldırıda 3 gazeteci hayatını kaybetmiş, 3 gazeteci ise yaralanmıştır.

Saldırının Detayları

Hizbullah'a yakın olduğu bilinen Al-Manar televizyonu, saldırıda kameraman Visam Kasım'ın hayatını kaybettiğini; Al Mayadeen kanalı ise kameraman Gassan Neccar ve yayın mühendisi Muhammed Rida'nın öldüğünü bildirmiştir.

Uluslararası Tepki Bekleniyor

Mikati, gazetecilere yönelik bu kasıtlı saldırının İsrail'in işlediği birçok savaş suçundan sadece biri olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanlığına, bu yeni saldırının da dahil olduğu belgelerin hazırlanması talimatı verdi.