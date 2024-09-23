Lübnan Başbakanı Mikati'den İsrail'e Şiddetli Eleştiri

Lübnan Başbakanı Mikati'den Sert Açıklama

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, son zamanlarda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sert bir dille eleştirdi. Mikati, "İsrail'in saldırıları, Lübnan'ın köy ve beldelerini yok etmeyi, tüm yeşil alanları ortadan kaldırmayı hedefliyor" dedi.

BM Genel Sekreteri'nin Endişeleri

Beyrut'ta düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Mikati, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Lübnan’ın güneyinin ikinci bir Gazze'ye dönüşmesi yönündeki kaygılarına dikkat çekti.

Mikati, BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan 2735 sayılı kararın uygulanması gerektiğini belirtirken, İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözüm çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Devam Eden Saldırılara Dikkat Çekti

İsrail ordusunun bu sabah Lübnan'a düzenlediği iki ayrı hava saldırısının ardından Mikati, "İsrail'in bu eylemleri, Lübnan'a karşı tam anlamıyla bir soykırım savaşıdır" ifadelerini kullandı.

Mikati, gerçekleştirdikleri tüm görüşmelerde BM ve BMGK'ya "doğru olanın yanında yer alma ve saldırıları durdurma çağrısı" yaptıklarını da aktardı. Mikati, Lübnan’ın BMGK’nın 1701 sayılı kararına bağlı olduğunu hatırlattı.

Bugün sabah saatlerindeki hava saldırılarının ardından, Lübnan'ın güneyi ve doğusunda 300'den fazla hedefin vurulduğu bildirildi.