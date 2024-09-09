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Lübnan Başbakanı Mikati'den İsrail'e Tepki: Kararlı Önlemler İstedi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in saldırılarına karşı daha etkili önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 20:25
Lübnan Başbakanı Mikati'den İsrail'e Tepki: Kararlı Önlemler İstedi

Lübnan'dan İsrail'e Sert Tepki

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in ülkedeki sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırılara karşı daha kararlı ve etkili önlemler alınması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'ne Çağrı

Beyrut'taki hükümet merkezinde düzenlenen toplantıda, Lübnan Başbakanlık ofisi tarafından yapılan açıklamalara göre, Mikati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Mikati, bu önemli görüşmede, “BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in ihlallerine ve Lübnanlı sivillere karşı yapılan saldırılara yönelik daha etkin önlemler almalıdır,” ifadelerini kullandı.

Masum Sivillerin Korunması

Mikati, ayrıca, “Güvenlik Konseyi, masum sivillerin ve onlara yardım eden sivil savunma çalışanlarının güvenliğini sağlamak için hızlı ve güçlü bir tepki göstermelidir,” diyerek uluslararası toplumun acil müdahale gerekliliğine işaret etti.

Saldırıların Sonuçları

7 Eylül'de, Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Farun kasabasına yaptığı saldırılarda sivil savunma ekiplerinin hedef alındığını bildirdi. Bu saldırılar sonucu 3 ilk yardım görevlisi yaşamını yitirmiş, 2’si ise yaralanmıştır.

Başbakan Mikati, bu saldırıların uluslararası hukuka açık bir ihlal olduğunu ve Lübnan halkının güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulamıştır.

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