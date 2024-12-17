Lübnan Başbakanı Mikati'den Suriye Açıklaması: İyi İlişkiler Temennisi

Lübnan Başbakanı Mikati'den Suriye ile İlişkiler Üzerine Açıklama

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle ilgili olarak, "Suriye'deki siyasi gelişmelerin, halkın tercihleriyle uyumlu ve Lübnan ile iyi ilişkiler sağlayacak bir şekilde hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Başkent Beyrut'taki Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Mikati, Suriye'deki gelişmelerin iki ülke arasındaki karşılıklı saygıya dayalı iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. "Bizim istediğimiz iki ülke arasındaki karşılıklı ve iyi komşuluğa dayalı saygıdır." şeklinde ifade etti.

Zorla Kaybedilenlerin Durumu

Mikati, Suriye'de zorla kaybedilen ve hapsedilen kişilerle ilgili olarak, "Hükümet, bu meselenin yakından takipçisi ve her türlü çabayı göstermekte kararlıdır. Bu insani ve milli meselede gereken yardımları sağlamaktan gecikmeyeceğiz. Bu şiddetli acıya son verebilmeyi umuyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı ile yaptığı toplantıda ellerinde gerekli bilgilerin bulunduğunu belirten Mikati, Lübnanlı yetkililerin Suriyeli makamlarla işbirliğinin devam ettiğini duyurdu.

Geçmişte Yaşananlar

Suriye'nin Lübnan'ı işgal ettiği 29 yıllık süre boyunca (1976-2005) birçok Lübnanlı, Suriye işgaline karşı olan gruplara üye olma veya işbirliği yapmak suçlamalarıyla hapsedilmiş ve zorla kaybedilmiştir.

Lübnan merkezli Suriye Hapishanelerindeki Lübnanlı Tutuklular Derneği adlı sivil toplum kuruluşuna göre, Suriye cezaevlerinde zorla kaybedilen Lübnanlıların sayısının 622 olduğu tahmin ediliyor.

Ayrıca, Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 10 Aralık'ta Esed rejiminin hapishanelerinden kurtulan 9 Lübnanlının ülkeye ulaştığını belirtmişti.