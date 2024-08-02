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Lübnan Başbakanı Mikati'den Tehlikelere Dikkat Çeken Uyarı

Mikati, bölgedeki güvenlik durumunun endişe verici olduğunu belirterek tehlikelerin yayıldığına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:35
Lübnan Başbakanı Mikati'den Tehlikelere Dikkat Çeken Uyarı

Lübnan'da Güvenlik Endişeleri Artıyor

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin içinde bulunduğu güvenlik durumuna ek olarak bölgedeki risklerin arttığını vurguladı. Mikati, son gelişmelerin "endişe verici" olduğuna dikkat çekti.

Ulusal Ordu Günü Ziyareti

Her yıl 1 Ağustos'ta kutlanan "Ulusal Ordu Günü" münasebetiyle Beyrut'un doğusundaki El-Yerze bölgesindeki ordu karargahını ziyaret eden Mikati, burada yaptığı açıklamada, "Ülkeyi bunaltan en önemli şey, Lübnan'ın güvenlik koşullarının yanı sıra tehlikenin bir bölgeden diğerine yayıldığını görmekteyiz," ifadelerini kullandı.

Toprak Savunma Hakkı

Mikati, son zamanlarda yaşanan olayların ardından, "Sistematik ve tehlikeli bir İsrail gerilimi içerisindeyiz. Yakın dönemde kanlı olaylara tanık olduk," diyerek ulusun topraklarını koruma hakkına sahip olduğunu belirtti. Başbakan, "Neyi feda etmek gereksin, bu konuda tereddüt etmeyeceğiz," şeklinde konuştu.

Barışın Savunucusu

Mikati, hükümetinin barış arayışında olduğunu dost ülkelerle paylaştığını ifade etti. Ayrıca, Lübnan'ın güneyindeki işgallerin sona ermesi için gerekli adımları atmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Son Olaylar

İsrail ordusunun 30 Temmuz’da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hizbullah komutanı Fuad Şükür hayatını kaybetti. Diğer yandan, Hamas lideri İsmail Heniyye de İran'da suikasta uğradı. Hem İran hem de Hamas, bu saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken, Tel Aviv yönetimi bu konuya ilişkin sessizliğini korumaktadır.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarıyla bilinen İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışmalara girmektedir.

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