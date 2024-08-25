Lübnan Başbakanı Mikati, Gerginliği Dindirmek İçin Uluslararası Temaslarda Bulundu

Lübnan Başbakanı Mikati'den Diplomatik Çabalar

Lübnan'ın Başbakanı Necib Mikati, Hizbullah ile İsrail arasında sabah saatlerinde yaşanan gerginliği sona erdirmek için "dost ülkelerle" temaslarda bulundu. Bu gelişme, Lübnan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Toplantılar ve Hedefler

Açıklamada, Mikati'nin, ülkenin güneyindeki gelişmeleri gözlemlemek amacıyla bakanlarla bir araya geldiği belirtildi. Lübnan'ın önceliklerinin başında gelen İsrail saldırılarının durdurulması ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının eksiksiz uygulanması gerektiği vurgulandı.

Ateşkes Çabalarına Destek

Ayrıca, Lübnan’ın Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanması için uluslararası çabalara destek verdiği aktarıldı. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak ilgili uluslararası örgütlerle sürekli iletişim halinde oldukları belirtildi.

Çatışmalar ve Askeri Hareketler

İsrail, Hizbullah'ın kendi bölgesine yönelik bir saldırı planladığını öne sürerek önleyici saldırılar gerçekleştirdi. Buna yanıt olarak Hizbullah, 30 Temmuz'da düzenlediği bir misilleme saldırısı ile İsrail’e karşılık verdi. Bu saldırıda 320 roket ve bir dizi insansız hava aracı kullanıldığı ifade edildi.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 Sayılı Kararı

BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı; İsrail'in Mavi Hat'tan geri çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'ın Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını öngörmektedir. 2000 yılından bu yana bu bölge, Hizbullah'ın güçlü askeri etkisi altındadır.