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Lübnan Başbakanı Mikati: İsrail Ateşkes Önerilerini Reddetti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in ateşkes önerilerini reddettiğini ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 18:15
Lübnan Başbakanı Mikati: İsrail Ateşkes Önerilerini Reddetti

Lübnan Başbakanı Mikati'nin Açıklamaları

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, uluslararası topluma İsrail agresyonunu durdurma çağrısında bulunarak, İsrail'in tüm ateşkes önerilerini reddettiğini duyurdu.

Uluslararası Toplumun Rolü

Mikati, uluslararası toplumu İsrail'e karşı yetersiz kalması nedeniyle eleştirerek, bu ülkeye azami baskı uygulanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Lübnan'ın 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına bağlı kalma taahhüdünü yineledi.

Güneydeki Durum

Lübnan ordusunun güçlendirilmesi için 1500 yeni personel alınacağı kaydedilirken, sağlık sektöründeki zararlar ile ilgili detayların Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib tarafından BMGK'nın beş daimi üyesine sunulduğu belirtildi.

Tarihi Alanların Korunması

Mikati, Baalbek ve Sur gibi bölgelerdeki kültürel alanların zarar görmesinden endişe ettiğini ifade ederek BMGK'yı harekete geçmeye çağırdı. Bu tarihi hazinelerin korunmasının sadece milli kimlik açısından değil, aynı zamanda küresel tarih için de önemli olduğunu vurguladı.

İsrail'in Saldırıları ve Kayıplar

8 Ekim 2023'te başlayan çatışmalarda, Hizbullah ile kontrol altında olan çatışmalar sonucunda İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında şu ana kadar 2 bin 986 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 402 kişi yaralandı.

Ülkede süregelen çatışmalar nedeniyle 100 bine yakın kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Hükümet, yerinden edilenlerden 539 bininin Suriye'ye göç ettiğini bildirdi.

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