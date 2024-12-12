Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail’in Saldırılarına Tepki Gösterdi

Lübnan Başbakanı Mikati’nin Sert Açıklaması

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekildiği bölgede düzenlediği saldırı sonrasında ateşkesin ihlal edildiğini duyurdu. Yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Açıklamanın Detayları

Mikati’nin ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Hıyam beldesine düzenlediği saldırının, 24 saat önce Lübnan ordusunun bölgeye konuşlanmasının ardından gerçekleştiğinin altı çizildi. "Ateşkes kararının uygulanması için gereken önlemler alınmamıştır" denildi.

Ayrıca, açıklamada "İsrail saldırıları, ateşkes anlaşmasına destek veren ABD ve Fransa ile çelişiyor" ifadesine yer verildi. Başbakan Mikati, bu ülkelere, İsrail’in saldırıları karşısında daha net bir tavır almaları ve bu saldırıların durdurulması için girişimlerde bulunmaları çağrısında bulundu.

Lübnan Ordusunun Durumu ve İHA Saldırısı

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından bildirilenlere göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) Hıyam beldesindeki meydanı hedef aldı. Saldırının ardından Lübnan ordusunun, Hıyam beldesi çevresinde beş noktada Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) koordinasyonunda konuşlandığı bildirildi.

Ateşkese dair yapılan antlaşma, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04:00'te (TSİ 05:00) yürürlüğe girmişti. Ancak, İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine düzenlediği bir dizi saldırı ile ateşkesi defalarca ihlal etmektedir.