Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'le Ateşkes Anlaşmasını Destekledi

Lübnan Başbakanı Mikati'den İsrail'e Uyarı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'le imzalanan ateşkes anlaşmasını büyük bir memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Mikati, bu anlaşmanın şartlarına tam olarak uyulması ve İsrail'in işgal ettiği tüm Lübnan bölgelerinden çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Telefon Görüşmesinde Destek Teşekkürü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde Mikati, Başkan Biden'a Amerika'nın Lübnan'a sağladığı destek için teşekkür etti ve Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın ateşkese ulaşma çabalarını takdirle karşıladığını belirtti.

Ateşkes Anlaşmasının Önemi

Mikati, ABD ve Fransa'nın katkılarıyla gerçekleştirilen bu ateşkesin, Lübnan'da sükunet ve istikrarın sağlanması adına önemli bir adım olduğunu ifade etti. Yerinden edilenlerin evlerine dönüşü ile bölgesel istikrarın sağlanmasına katkı sunacağını belirtti.

Uluslararası Sorumluluk Çağrısı

Lübnan hükümetinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulama konusunda kararlı olduğunu belirten Mikati, dünya ülkeleri ve uluslararası kuruluşları bu konuda sorumluluk almaya çağırdı. Mikati, ayrıca İsrail'in ateşkes kararına tam olarak uymasını ve işgal altında tuttuğu tüm alanlardan çekilmesini talep etti.

BMGK 1701 Sayılı Kararı Nedir?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı, İsrail’in Mavi Hattı’nın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını öngörmektedir. Bu bölgede yalnızca Lübnan ordusu ve UNIFIL (Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü) tarafından silah bulundurulmasına izin verilmektedir.

Hizbullah'ın Nüfuzu

Anlaşmaya rağmen, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ile İsrail sınırı arasında yer alan bölgeler, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın etkisi altındadır.

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasının sağlandığını ve ateşkesin yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.