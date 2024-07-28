Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail Tehditlerine Karşı Diplomatik Temaslarda Bulunuyor

Lübnan'dan Diplomatik Adımlar

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesini İsrail'in tehditlerinden korumak için Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla yoğun temaslar yürütüyor.

Tehditler ve Diplomasi

Başbakanlık kaynaklarına göre, Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik tehditleri ve mevcut olağanüstü durum üzerine bir dizi siyasi ve diplomatik girişimde bulundu. Mikati, görüşmelerinde durumun karmaşıklaşmasını önlemek amacıyla kapsamlı bir ateşkese ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Ateşkes Çağrısı

Mikati, 1701 sayılı kararın uygulanması gerekliliğine de dikkat çekerek, sürdürdüğü girişimlerin amacı olarak, “Gereksiz şiddet döngüsünden kurtulmak ve durumu daha da kötüleştirecek tırmanışlardan kaçınmak,” ifadelerini kullandı.

Mecdel Şems Üzerindeki Saldırı

Diğer yandan, Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde, bir futbol sahasına düzenlenen roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. İsrail ordusu, saldırının Lübnan'ın güneyindeki Şeba bölgesinden gerçekleştirildiğini iddia etti.

Hizbullah'ın İddiaları Reddetti

Öte yandan, Lübnan Hizbullahı, saldırının kendilerine ait olduğu yönündeki iddiaları reddederek olayla bağlarının olmadığını açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, saldırıya tepki göstererek, “Hizbullah, şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek,” dedi.