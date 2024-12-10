Lübnan Başbakanı Mikati: Suriyeli Eski Yetkililerin Ülkeye Girişi Takip Ediliyor

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, hükümetinin uluslararası yasalara bağlılığını bir kez daha vurgulayarak, Suriyeli eski yetkililerin Lübnan'a girişi konusunu yakından takip ettiğini duyurdu. Mikati'nin, bu durum hakkında yaptığı açıklama, Başbakanlık Basın Ofisi aracılığıyla kamuoyuna iletildi.

Mikati, bazı eski Suriyeli yetkililerin Lübnan'a giriş yaptığını veya başka ülkelere geçiş yapmak amacıyla Lübnan'dan geçtiğini belirterek, hükümetin yasalar çerçevesinde hareket ettiğini ifade etti. Ayrıca, Lübnan’ın önceki dönemlerde yüz binlerce Suriyeli mülteciyi kabul ettiğini hatırlatarak, bu konunun önemine dikkat çekti.

Başbakan, Lübnan Adalet Bakanı Henry Huri, Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Cemal Haccer ve Kamu Güvenliği Genel Müdür Vekili Tümgeneral İlyas Bisari ile yoğun ilişkilerde bulunduğunu ve durumu sürekli izlediğini kaydetti. Mikati, bu mesele ile ilgili olarak, yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde, Lübnan'ın ve Lübnanlıların çıkarlarının korunması amacıyla yetkili yargı mekanizmasının gözetiminde gerekli önlemlerin alınacağını belirtmişti.

Suriye'deki Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasındaki çatışmalar artmıştı. Bu gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi önemli illerde etkinlik göstermişti.

7 Aralık'ta başkent Şam'a girmeye başlayan gruplara halkın da destek vermesiyle birlikte, rejim çeşitli bölgelerdeki kontrolünü kaybetmiş ve devlet başkanı Esed başkenti terk etmek zorunda kalmıştı. Bu, Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarının sona ermesiyle sonuçlanmıştı. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu, aralık ayında başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonun devamında Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla birlikte, Fırat Nehri'nin batısındaki terör yuvası olarak bilinen bölge temizlenmişti.