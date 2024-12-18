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Lübnan Başbakanı Mikati: Türkiye Her Zaman Destek Ülkesi Olmuştur

Lübnan Başbakanı Mikati, Türkiye'nin Lübnan’a verdiği desteği vurguladı ve İsrail saldırılarına karşı dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 20:28
Lübnan Başbakanı Mikati: Türkiye Her Zaman Destek Ülkesi Olmuştur

Lübnan Başbakanı Mikati, Türkiye'ye Minnet Duyduğunu Belirtti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Lübnan için her zaman destek ülkesi olduğunu ifade etti. Mikati, "Lübnan'ın içinden geçtiği tarih boyunca her četrefilli ve zorlu dönemde Türkiye destek ülkesi olmuştur," dedi.

İsrail Saldırıları ve Türkiye'nin Desteği

Toplantıda, Türkiye'nin Lübnan halkına karşı olan dostluk ve dayanışmasının, özellikle İsrail saldırıları sürecinde büyük bir anlam taşıdığına dikkat çeken Mikati, "Her zaman olduğu gibi zat-ı devletlerinin konuyla yakinen ilgisini gördük," şeklinde konuştu. Ayrıca, bu yardımların yeni bir durum olmadığını vurguladı.

Ekonomik ve Toplumsal Zararlara Dikkat Çekti

Mikati, Lübnan'ın son aylarda İsrail'in saldırıları nedeniyle ciddi ekonomik, toplumsal ve çevresel zararlara maruz kaldığını belirtti. "Her gün gerçekleşen ihlallerle de devam etmektedir. İsrail ateşkese uygun davranmamaktadır" diyerek durumu eleştirdi.

Uluslararası Dayanışma ve Suriye Meselesi

Bölgedeki siyasi değişimlere değinen Mikati, Suriye'nin birliği ve egemenliği konusunda Türkiye ile iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Mikati, "Bizler de Suriye'nin birliği, özgürlüğü ve tüm topraklarında tam anlamıyla egemenliğini destekliyoruz" diyerek Türkiye’nin rolüne işaret etti.

Gelecek Dönem İçin Umut Verdi

Lübnan'ın kötü bir kriz yaşadığını belirten Mikati, "Önce Allah'a, daha sonra Lübnan'ın dostlarına, özellikle de Türkiye'ye güvenmemiz gerektiğini öğrendik" ifadesini kullandı. Gelecek dönemlerde dayanışma ve iş birliği için yeni kapıların aralanacağına inandığını ekledi.

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