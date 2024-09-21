Lübnan Başbakanı Mikati, Uluslararası Topluma İsrail'in Saldırılarına Karşı Harekete Geçme Çağrısı Yaptı

Lübnan Başbakanı Mikati'den Uluslararası Topluma Çağrı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, uluslararası toplumu İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği "dehşet verici katliamlar" karşısında belirgin bir tutum almaya davet etti.

Açıklamada Öncelikler Vurgulandı

Mikati, yaptığı değerlendirmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ve uluslararası toplumun tepkisine dair açıklamalarda bulundu. Başbakan, "İsrail'in Lübnan'a yönelik süregelen saldırılarını ve düşmanın işlediği katliamları durdurmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında Lübnan'ın diplomatik hareketliliğini artırmak için New York'a gitme niyetindeydim. Ancak, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmelerin ışığında bu seyahatimden vazgeçme kararı aldım. Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile koordinasyon içinde acil dış diplomatik girişimler için ana başlıklar üzerinde anlaştık." şeklinde konuştu.

Uluslararası Toplum Sürekli Olarak Harekete Geçmelidir

Mikati, dünyaya ve insanlık vicdanına seslenerek, "İsrail'in gerçekleştirdiği katliamları ve çok yönlü savaşları durdurmaktan daha önemli bir öncelik yok. Uluslararası toplumu ve insanlık vicdanını, bu dehşet verici katliamlar karşısında net bir tutum almaya ve sivil teknolojik varlıkların hedef alınmasını önleyecek uluslararası yasaların çıkarılması için harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beyrut’a Yönelik Hava Saldırıları

İsrail ordusu 20 Eylül tarihinde Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 7'si kadın, toplamda 37 insanı hayatını kaybetti. Hizbullah, bu saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun ölümünü doğruladı.

17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen saldırılar sonucunda toplamda 76 kişi yaşamını yitirmiştir. Ayrıca, 8 Ekim 2023 itibariyle İsrail ile Lübnan arasında müzakerelere neden olan çatışmalar şiddetli bir şekilde devam etmektedir.