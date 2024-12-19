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Lübnan Başbakanı Mikati: Yeniden İnşa için 5 Milyar Dolar Gerekiyor

Mikati, Lübnan'ın yeniden inşası için gereken maliyetin 5 milyar dolar olduğunu açıkladı. İsrail saldırılarının etkilerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 21:13
Lübnan Başbakanı Mikati: Yeniden İnşa için 5 Milyar Dolar Gerekiyor

Lübnan Başbakanı Mikati, Yeniden İnşa için 5 Milyar Dolar Gerekiyor

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesindeki yeniden inşa çalışmaları için en az 5 milyar dolar gerektiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler'in verdiği bilgilere dayanan Mikati, bu maliyetin 2 milyar 100 milyon dolarlık kısmının, İsrail saldırıları sonucunda yıkılan 100 binden fazla ev ve konut için gerekli olduğunu vurguladı.

D-8 Zirvesi'nde Açıklama

Mikati, Mısır'ın Kahire kentinde düzenlenen D-8 Zirvesi'nde "Gazze ve Lübnan" konulu oturumda yaptığı konuşmada, "Tüm kardeş ve dostların çabaları ve tüm Arap ve İslam halklarının sevgisi olmasaydı, Lübnan büyük zorluklarla yüzleşemezdi," ifadelerini kullandı.

Başbakan, Lübnan'ın karşılaştığı zorlukların üstesinden gelirken dost ülkelerin desteğine ihtiyaç duyacağını belirtti. Ekonomik işbirliği ve kalkınmanın önemine değinen Mikati, "Kalkınmanın asıl kapısı, uluslararası meşruiyete saygı duymak ve ilgili yasa, anlaşma ve kararları uygulamakla açılır," dedi.

İsrail Saldırılarına Dikkat

Mikati, İsrail saldırılarının yalnızca kalkınma çarkını durdurmakla kalmayıp, birçok sektörü yıllarca geri götürdüğüne dikkat çekerek, "Uluslararası insancıl hukukun uygulanması ve İsrail'e baskı yapılması gerekir," şeklinde konuştu.

Yıkım ve İnsan Kaybı Rakamları

Dünya Bankası verileri doğrultusunda yeniden inşa maliyetinin 5 milyar dolar olduğunu belirten Mikati, yıkılan hayati tesisler arasında hastane, okul ve iletişim kulelerinin de bulunduğunu ifade etti. "Adalet olmadan kalkınma olmaz," diyen Mikati, adaletin sağlanması için savaşların durdurulması ve işgal güçlerinin geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 8 Ekim 2023'ten itibaren 1106'sı kadın ve çocuk, 222’si sağlık çalışanı toplamda 4 bin 61 kişi hayatını kaybetmiş, 16 bin 661 kişi ise yaralanmıştır.

Ateşkes Antlaşması

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın ikinci maddesinde, Lübnan hükümeti'nin Hizbullah veya diğer silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engellemekle yükümlü olduğu, ayrıca İsrail'in de Lübnan'da sivil askeri veya devlete ait hedeflere askeri saldırı düzenlemeyeceği belirtilmiştir.

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