Lübnan Başbakanı'ndan ABD ile Gerilim Azaltma Garantisi

Lübnan Başbakanı'ndan Önemli Açıklamalar

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, geçtiğimiz hafta ABD'li yetkililerle gerçekleştirdiği temaslarda Beyrut ve Dahiye bölgesindeki gerilimi azaltmaya yönelik bir tür garanti aldıklarını duyurdu.

ABD'nin Rolü ve Temaslar

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda Mikati, "ABD'li yetkililerden Beyrut ve güneydeki gerilimin azaltılması adına bir tür garanti aldık ve onların İsrail'e ateşkese yönelik baskı yapma konusunda ciddiyetini gördük." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Saldırıları ve Güvenlik Endişeleri

Mikati, bununla birlikte İsrail'in Lübnan'daki önemli tesislere yönelik saldırılardan kaçınacağına dair herhangi bir garantinin bulunmadığını belirtti.

Biden ve Netanyahu İlişkisi

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD Başkanı Joe Biden'ın isteği doğrultusunda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun orduya Beyrut'a yönelik saldırıları durdurma emri verdiğini iddia etti. Ancak, ismi belirtilmeyen üst düzey bir İsrailli yetkili, Beyrut'a yönelik hava saldırılarının askıya alındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu saldırıların süreceğini savundu.

Son Durum: Saldırılarda Duraksama

Beyrut’a 10 Ekim'den beri bir saldırı düzenlenmedi. 9 Ekim’de Biden ve Netanyahu’nun yaptığı telefon görüşmesinin ardından İsrail ordusu Beyrut'u en son 10 Ekim'de hedef almıştı. 10 Ekim'de meydana gelen iki saldırının ardından, Beyrut'un Dahiye bölgesinde güvenlik tehditleri olmasına rağmen herhangi bir saldırı gerçekleştirilmedi.

Öte yandan, 10 Ekim'den sonra Beyrut semalarındaki İsrail İHA sesleri, Hayfa’ya saldırının ardından yeniden duyulmaya başladı.