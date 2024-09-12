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Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Baskı Çağrısı

Necib Mikati, Beyrut'ta AB yetkilisi Borrell ile görüşerek İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası destek talep etti.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 19:34
Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Baskı Çağrısı

Lübnan Başbakanı'ndan Uluslararası Destek Çağrısı

Lübnan'ın Başbakanı Necib Mikati, ülkesine yönelik İsrail saldırılarının durdurulması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Beyrut'taki Görüşme

Beyrut'ta Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya gelen Mikati, iki tarafın işbirliğinin artırılması gerektiğini ifade etti. NNA'ya göre, görüşmede İsrail'in güney Lübnan'a yönelik saldırıları ve Lübnan'daki Suriyelilerin sorunları da masaya yatırıldı.

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları

Mikati, İsrail’in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarına dikkat çekerek, "Bu aşamada, İsrail'in Lübnan'a karşı sürdürdüğü saldırıları durdurmak için uluslararası baskıyı artırmak gerekiyor," şeklinde konuştu.

Son olarak, İsrail ordusu ve Hizbullah arasında Lübnan-İsrail sınırı'ndaki çatışmalar 8 Ekim tarihinden beri devam etmektedir.

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