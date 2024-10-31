DOLAR
34,27 0,05%
EURO
37,31 -0,19%
ALTIN
3.022,41 1,57%
BITCOIN
2.413.862,66 3,08%

Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Sert Tepki

Necib Mikati, İsrail'in tahliye isteğini savaş suçu olarak değerlendirdi ve uluslararası baskı çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 18:38
Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Sert Tepki

Lübnan Başbakanı'ndan Sert Açıklama

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ordusunun Lübnanlı sivilleri şehirlerini tamamen boşaltmaya zorlamasını "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Tehditler ve Savaş Suçları

Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Lübnanlı sivillere şehirlerini tamamen boşaltmaları yönündeki tehdidi, öldürme, yıkım ve tahribat eylemleriyle birlikte işlenen suçlar zincirine eklenen bir başka savaş suçudur" şeklinde ifadeler kullandı.

Ayrıca, bu düşüncelerini etkili diplomatik kurumlara ilettiğini ve uluslararası toplumdan İsrail'in saldırılarına son vermesi için baskı yapılmasını talep ettiğini vurguladı.

Uluslararası Yanıt ve Beklentiler

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in, "İsrail’de ateşkes sağlama arayışında bulunacağını ve 1701 sayılı kararın uygulanması için yollar araştıracağını" açıklaması üzerine, Mikati bu konuda bilgi almayı umduğunu ifade etti.

Ancak, İsrail'in mevcut tehdit ve tavırlarının kısa vadede olumlu bir sonuç doğurmayacağını belirtti.

İsrail’in Saldırıları ve Baalbek'in Durumu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, daha önce Baalbek kenti ve çevresindeki köyler için yeni saldırı tehditlerinde bulundu. 23 Eylül'den bu yana sürekli saldırı altında olan Baalbek, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almakta.

Söz konusu bölgede 28 Ekim'de düzenlenen hava saldırılarında en az 60 kişi yaşamını yitirmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Çubuk'ta Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
2
Irak Ulaştırma Bakanı, Kalkınma Yolu Projesi için Mutabakat Deklarasyonunu Açıkladı
3
'Sen Türkülerini Söyle' Yeni Sezonuyla TRT 1'de Başlıyor
4
TCG Anadolu ve NATO Deniz Görev Grubu-2 Eğitim Faaliyetleri
5
Diyarbakır'da Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
6
2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri TBMM'de Başladı
7
Batı Şeria'daki İsrail Baskınında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı