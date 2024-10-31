Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Sert Tepki

Lübnan Başbakanı'ndan Sert Açıklama

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ordusunun Lübnanlı sivilleri şehirlerini tamamen boşaltmaya zorlamasını "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Tehditler ve Savaş Suçları

Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Lübnanlı sivillere şehirlerini tamamen boşaltmaları yönündeki tehdidi, öldürme, yıkım ve tahribat eylemleriyle birlikte işlenen suçlar zincirine eklenen bir başka savaş suçudur" şeklinde ifadeler kullandı.

Ayrıca, bu düşüncelerini etkili diplomatik kurumlara ilettiğini ve uluslararası toplumdan İsrail'in saldırılarına son vermesi için baskı yapılmasını talep ettiğini vurguladı.

Uluslararası Yanıt ve Beklentiler

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in, "İsrail’de ateşkes sağlama arayışında bulunacağını ve 1701 sayılı kararın uygulanması için yollar araştıracağını" açıklaması üzerine, Mikati bu konuda bilgi almayı umduğunu ifade etti.

Ancak, İsrail'in mevcut tehdit ve tavırlarının kısa vadede olumlu bir sonuç doğurmayacağını belirtti.

İsrail’in Saldırıları ve Baalbek'in Durumu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, daha önce Baalbek kenti ve çevresindeki köyler için yeni saldırı tehditlerinde bulundu. 23 Eylül'den bu yana sürekli saldırı altında olan Baalbek, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almakta.

Söz konusu bölgede 28 Ekim'de düzenlenen hava saldırılarında en az 60 kişi yaşamını yitirmiştir.