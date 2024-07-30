Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Sert Yanıt

Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'in Saldırı Tehditlerine Cevap

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'ya konuşan Başbakan Necib Mikati, İsrail'in ülkesine yönelik olası saldırılarının, uluslararası hukuka bağlı kalarak her türlü savunma yapmalarını engelleyemeyeceğini vurguladı.

Uluslararası Yasalarla Savunma

Mikati, sözlerine şu şekilde devam etti: "İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını durdurması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına uyması gerekiyor."

Sivillere Yönelik Şiddete Karşı Çıktı

Lübnan Başbakanı, sivillere yönelik herhangi bir şiddeti kınadı. 27 Temmuz tarihinde İsrail'in işgali altındaki Mecdel Şems beldesine yapılan saldırı sonrası, Mikati, "İsrail'in tarafımızdan daha fazla toprak talep etmesi ve savaş tehdidi, uluslararası yasalarla tanınan her türlü yolla topraklarımızı savunmamıza engel olmayacaktır." ifadelerini kullandı.