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Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Uyarı: Ateşkes Sözleri Yerine Getirilmiyor

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in ateşkese uymadığını belirtirken, ülkesinin güneyindeki askeri varlığını artırdığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 14:17
Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Uyarı: Ateşkes Sözleri Yerine Getirilmiyor

Lübnan Başbakanı'ndan Sert Açıklamalar

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin güneyinde ordusunun konuşlanmasını genişlettiğini ve İsrail'in ateşkese yönelik sorumluluklarını yerine getirmediğini vurguladı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Mikati'nin İtalya'nın başkenti Roma'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Arap büyükelçilerle önemli görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Ateşkese İhtiyaç Vurgusu

Toplantıda, Abbas ve Mikati, Lübnan'da İsrail ile ateşkesin sağlanması, istikrarın tesis edilmesi ve bölgedeki güvenliğin artırılması konularında ortak çalışmaların önemini ele aldılar. Ayrıca, Gazze Şeridi'nde süregelen saldırıların sona ermesi ve bölgeye insani yardımların ulaştırılmasının gerekliliği ifade edildi.

Mikati'den Amerika ve Fransa'ya Çağrı

Mikati, İsrail'in ihlallerinin durdurulması ve Lübnan topraklarından çekilmesi için oluşturan komitenin etkin olmasını istediğini söyledi. "Bu tedbirlerin ABD ve Fransa'nın garantisi altında uygulanmasını bekliyoruz ancak bu konuda İsrail'in sorumluluklarını yerine getirdiğini göremiyoruz," dedi.

Lübnan Ordusu Moral Dolu

Mikati, Lübnan ordusunun güneydeki konuşlanmasını genişlettiğine dikkat çekti ve "Ordumuz, moralleri yüksek bir şekilde Lübnan'ın meşru otoritesini artırma çabaları içerisinde," ifadelerini kullandı. Ayrıca, ülkenin yasal silahlar dışında hiçbir silaha sahip olmaması için tüm güçle çalıştıklarını ekledi.

Yeni Cumhurbaşkanı Seçimi Beklentisi

Mikati, 9 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan Meclis oturumunda yeni bir cumhurbaşkanının seçileceğini belirtti. "Tüm gözler, cumhurbaşkanının seçilmesine ve gerekli reformları uygulayacak yeni bir hükümetin kurulmasına dönmüş durumda," dedi.

Suriye ile İlişkiler Üzerine Açıklamalar

Mikati, Suriye ile ilişkilere de değinerek, Suriye halkının iradesine saygı göstererek yeni bir ilişki biçimi geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. "Karşılıklı saygı ve halkların çıkarları temelinde ilişkiler kurulmasını bekliyoruz," dedi.

Lübnan'daki Cumhurbaşkanı Seçimi Krizi

Lübnan'da, 31 Ekim 2022'de görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine gelecek isim için yapılan oylamalarda henüz bir sonuç alınamamış durumda. En son oturumda, Cihad Azur ve Süleyman Franciyye arasında geçen yarışta hiçbiri gerekli oyu alamadı.

Bununla birlikte Katar'ın bağımsız Joseph Avn’ı desteklediği iddia ediliyor.

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